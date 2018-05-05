نتانياهو يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد مكتب نتانياهو، قبل الموعد المحدد للقرار الأمريكي بشأن الانسحاب أو البقاء في الاتفاق النووي الإيراني.

وسيناقش الزعيمان في الاجتماع الذي سيجري الأربعاء "التطورات الاقليمية" بحسب مكتب نتانياهو. ويأتي اللقاء بعد أن كشف نتانياهو ما اعتبر أنه "دليل" على تطلعات إيران السابقة لامتلاك سلاح نووي.

وبعد عرضه لـ"الدليل" الاثنين، أجرى نتانياهو مكالمات هاتفية بقادة العالم بينهم بوتين حيث ناقش معه الاتفاق النووي الايراني والوضع في سوريا.

وتتهم سوريا اسرائيل بشن ضربات دامية على اراضيها كان آخرها في 9 و 30 ابريل ادت الى مقتل ايرانيين وجنود سوريين.

ودعا بوتين الذي يدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد عسكريا، نتانياهو الى عدم زعزعة الوضع بشكل اكبر، في وقت تسعى اسرائيل الى منع ايران وحليفها حزب الله اللبناني من ارساء وجود عسكري في سوريا.

من ناحيتها جددت روسيا تأكيد دعمها للاتفاق النووي الايراني بحيث ابلغ بوتين نتانياهو خلال المكالمة الهاتفية الاثنين ان الاتفاق "مهم للغاية لضمان الاستقرار والامن العالميين" .

وهدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني الذي يحين موعد تجديده في 12 مايو، مطالباً حلفاءه الاوروبيين "باصلاح النواقص الفظيعة" في الاتفاق والا فانه سيعيد فرض عقوبات على طهران.

ودعا نتانياهو مرارا الى الغاء او تعديل الاتفاق الذي ابرم في 2015 بين ايران من جهة وكل من بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة من جهة اخرى.