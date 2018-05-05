صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع ديون مصر لأول مرة منذ 10 سنوات

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر تشهد حاليا حالة من الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإن الثقة إلى الأسواق عادت.

وأكد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر مساء اليوم حضره وزير المالية عمرو الجارحي، أن النمو الاقتصادي استأنف مساره، وأن التضخم تراجع.

وأضاف ليبتون: "يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن، وكان لكثير من الحضور في هذه القاعة دور في هذا النجاح، والشعب المصري نفسه كان له دور حينما دُعي إلى التحلي بالصبر خلال وقت عصيب".

وأشار ليبتون إلى أن مصر تشهد حاليا "فترة حاسمة"، وتابع: في 2016 كان هذا البلد يواجه تحديات اقتصادية جسيمة، وكان قويا في مواجهتها، وواصل عمله في مواجهتها، وكُتِب له النجاح".