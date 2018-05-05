"النقد الدولي": تراجع مصر عن إصلاحات دعم الطاقة يعرض الموازنة للمخاطر

حذر صندوق النقد الدولي من تراجع الحكومة المصرية عن خطتها بشأن إصلاح "دعم الوقود".

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف، خلال مؤتمر عقد مساء اليوم بحضور وزير المالية عمرو الجارحي وطارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.

وقال ليبتون، إن إصلاح الدعم أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، مضيفا: "تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر".