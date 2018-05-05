إحالة المسؤولين في واقعة مقتل طفلة بغرفة محابس بنها للنيابة

أمر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بإحالة المسؤولين عن واقعة سقوط الطفلة رؤى علاء محمد، التي تبلغ عامين ونصف، بغرفة محابس المياه، إلى النيابة العامة، ومحاسبة المُقصِّرين بكل حزم، مؤكدا عدم التهاون في مثل هذه الوقائع التي تُعرِّض حياة المواطنين للخطر.

يذكر أن أسرة الطفلة، حررت محضرا بتغيبها حمل الرقم 1370 إداري قسم ثان بنها، منذ 4 أيام، وصباح اليوم، في أثناء صيانة عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لغرفة المحابس؛ عثروا على جثتها.

وأعرب المحافظ عن خالص عزاءه ومواساته لأسرة الطفلة، مؤكدا أن حقها لن يضيع هباء، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين.