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الوطن

أستاذ مناهج: دراسة الطلاب للإنجليزية يعيق تعلمهم اللغة الأم

أمس PM 11:27
كتب: رامي مصطفى
أستاذ مناهج: دراسة الطلاب للإنجليزية يعيق تعلمهم اللغة الأم

حسن شحاتة

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج التعليمية، إنه لن يلغى تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس التجريبية، لكنه سيؤجل إلى نهاية المرحلة الابتدائية فقط.

وأضاف شحاتة، خلال استضافته في برنامج، "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن تعليم لغة ثانية منذ البداية يعيق تعلم اللغة الأم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الطلاب الذين يعانون من ضعف في اللغة العربية.

وتابع: "لابد أن نربي أبناءنا على الانتماء والهوية والوطنية في مدارسنا، ونساعدهم في امتلاك المفاهيم التكنولوجية والجغرافية والعلمية والرياضية أولًا".

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