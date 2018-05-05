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الوطن

عمرو أديب: "زهقنا من الآثار.. خلي إيني تطلعنا بترول ونفط وندلع"

أمس PM 11:29
كتب: عبد الرحمن خالد
عمرو أديب: "زهقنا من الآثار.. خلي إيني تطلعنا بترول ونفط وندلع"

عمرو أديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بشركة إيني الإيطالية للتنقيب عن البترول، واكتشافاتها في الأراضي المصرية، واصفا إياها بالشركة "وش الخير ووش السعد".

وطالب "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E" وزير الآثار بأن يأخذ خبراء من الشركة الإيطالية في أي موقع آثار في مصر، متابعا: "كل مكان هيروحوا فيه هيطلعوا بترول ونفط". 

وتابع: "عمموا إيني في مصر كلها يا وزير الآثار، أنا زهقت من كتر الآثار اللي بتطلعوها، مش عاوزين آثار تاني، أنا عاوز بترول ونفط، عاوزين نطلع الغاز والبترول ونتدلع على وش المياه".

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