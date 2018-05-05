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الوطن

تسليم 834 وحدة سكنية لشباب كفر الشيخ خلال أيام

منذ 53 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
تسليم 834 وحدة سكنية لشباب كفر الشيخ خلال أيام

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تسليم 834 وحدة سكنية لمستحقيها بمراكز "دسوق، بيلا، قلين، سيدي سالم، فوه، الحامول، البرلس" خلال هذه الأيام.

وأشار إلى إمكانية تسليم وحدات سكنية لمن سدد مقدم حجز "5 و9 آلاف" بالمشروع القومى للإسكان، وسيتم نفس الأمر مع كل الشباب المستحقين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.

وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد بـ"فوه" به 282 وحدة و24 محلا تجاريا، على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، بتكلفة 46 مليون جنيه، فضلا عن طرح 9 عقارات جديدة وإنشاء برجي إسكان للشباب بموقع مقلب القمامة العمومى، بالإضافة إلى طرح 10 عمارات أخرى بموقع مماثل غرب مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك، خلال فعاليات المؤتمر الشعبي لدعم مسيرة التنمية، بمجمع كفر الشيخ الثقافي، لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة في المحافظة.

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