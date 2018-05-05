ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة في الخانكة أثناء إعادة تعبئتها

شن مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة داخل مدينة الخانكة، بالتنسيق مع إدارة تموين الخانكة، على المجازر للكشف على اللحوم المعروضة للبيع في الأسواق قبيل شهر رمضان، أسفرت عن ضبط نحو 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر يعيد تعبئتها بتاريخ صلاحية جديد، مُدخلا الغش على المستهلكين.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 226 جنح أمن دولة طوارئ مركز الخانكة، وصدر قرار النيابة بإعدام المضبوطات.

وخلال الحملة، تم ضبط 3 جزارين زوروا الأختام الخاصة باللحوم، وحرر عن تلك الوقائع المحاضر أرقام "227 و228 و229" جنح أمن دولة طوارئ مركز الخانكة.