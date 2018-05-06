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الوطن

ضبط متهمين بسرقة مهمات للسكك الحديدية في المنيا

منذ 39 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ضبط متهمين بسرقة مهمات للسكك الحديدية في المنيا

صوره ارشيفية

ألقى رجال الأمن في المنيا، القبض على "محمد ح ر" 27 عامًا، سبق اتهامه فى 12 قضية "سلاح ناري، ضرب، إخفاء مسروقات، سرقة مهمات سكة حديد"، و"رجب ش م" 24 عامًا، عاطل، سبق اتهامه فى 16 قضية "سلاح أبيض وناري، سرقة مهمات حكومية، مخدرات، سرقة بالإكراه" لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المهمات الحكومية الخاصة بالسكة الحديد وأعمدة الإنارة بالطريق العام.

وضُبط بحوزة الثانى "فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار"، وذلك خلال استهداف قوات الأمن لهما بمنزل الأول، حيث عثرت بداخله على كمية من "القطع الحديدية، فرامل، فلنكات قضبان سكه حدية، وقطع حديدية خاصة بأعمدة الإنارة"، حيث أقرا بارتكابهما لـ9 وقائع مماثلة، وأقر الثانى بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بواقعة الضبط التي تمت بناء على معلومات وتحريات مؤكدة.

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