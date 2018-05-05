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الوطن

خبير عن الدعوة للإفراج عن معارضي"أردوغان": تصريحات للاستهلاك الانتخابي

منذ 45 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
خبير عن الدعوة للإفراج عن معارضي"أردوغان": تصريحات للاستهلاك الانتخابي

فتح الله كولن

اقترح مستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يغيت بولوت، إصدار عفو عام في تركيا، يشمل المنتمين لجماعة فتح الله كولن، وذلك ضمن البرنامج الدعائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر لها 24 يونيو المقبل.

وقال بولوت، لصحيفة "يني عقد" الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، "أقترح إصدار عفو عام جنائي يستثني بعض الجرائم والعقوبات، بالإضافة إلى عفو مالي عن المتعثرين أو المديونين للدولة، وإصدار عفو جنائي بحيث يتم مسح سوابق الجميع فيعود المواطن التركي وكأنه ولد من جديد بدون سوابق".

واتهم النظام التركي فتح الله كولن وأنصاره بتدبير انقلاب 2016 الفاشل ضد أردوغان، وفقد نحو 150 ألف مواطن وظائفهم نتيجة اتهامهم بالانتماء لجماعة "الخدمة" التي يتزعمها رجل الدين التركي الذي يعيش في منفاه الاختياري.

الدكتور محمد حامد، الباحث المتخصص في الشؤون التركية، قال إن كلام مستشار أردوغان ليس إلا تصريحات استهلاكية، يرغب من ورائها النظام في جذب أكبر كتلة انتخابية ممكنة من الناخبين المسيسين وغير المسيسين.

وأضاف حامد في تصريحات لـ"الوطن"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يعفو عن أنصار جماعة فتح الله كولن، موضحاً أن العفو عنهم سيزيد من كم التناقضات التي يواجهها النظام التركي، خاصةً بعد اعتقال كل من يثبت صلته من قريب أو بعيد بجماعة "الخدمة" التي يتزعمها كولن، حيث اعتقل النظام كل من تعامل مع بنك "خلق" الخاص بالجماعة على سبيل المثال.

وأشار خبير الشأن التركي إلى أن النظام اعتقل قيادات من الجماعة، فيما هرب البعض الآخر إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنهم لن يعودوا مرة أخرى لتركيا تحت أي حالٍ من الأحوال، حتى لو صحّت تصريحات مستشار أردوغان بالعفو عنهم.

وأردف حامد أن أنصار كولن الذين فقدوا وظائفهم نتيجة انتمائهم لجماعة "الخدمة" لن يتم خداعهم بتصريحات مستشار أردوغان، ولن يصوتوا له، لافتاً إلى رغبة حزب العدالة والتنمية في جذب أصوات غير المنتمين لاي أحزاب بهذه التصريحات التي لن يتم تنفيذها على أرض الواقع.

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