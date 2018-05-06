أيمن شبانة: إثيوبيا اعتادت على بناء السدود بأسلوب فرض الأمر الواقع

قال الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز دراسات حوض النيل، والاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تتعامل في بناء سد النهضة مثلما حصل مع الصومال وكينيا، عندما قامت ببناء سدود وأدى لجفاف نهرين في الصومال وكينيا.

وأضاف "شبانة"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، على قناة "تن"، أن الاختلاف بين مصر والسودان واثيوبيا ليس في صالح أحد وإذا استمر الخلاف ولم نصل إلى أي نتيجة، ستبدأ إثيوبيا بمليء السد، وعليه سيكون إعلان لفشل المفاوضات.

وأشار إلى أن إثيوبيا تتعامل مع النهر من مطلق سيادي، وكأنه ملك لها، وعلى مصر التحرك في طرق موازية عن طريق الشكوى في الأمم المتحدة، وأن تتدخل أطراف على خط الوساطة، ويكون وسيط قادر على المنح والمنع، موضحًا أن الإمارات والسعودية والكويت لديهما قدرة للضغط على إثيوبيا.

وتابع: "تمرير السد بأسلوب فرض الأمر الواقع اعتادت عليه إثيوبيا".