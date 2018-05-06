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الوطن

دينا شرف الدين: أحمد عبد العزيز ديمقراطي في منزلنا.. وأسعد لنجاحه

اليوم AM 12:50
كتب: محمود البدوي
دينا شرف الدين: أحمد عبد العزيز ديمقراطي في منزلنا.. وأسعد لنجاحه

أحمد عبد العزيز

قالت دينا شرف الدين، زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، إنها اعتادت على انشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم أعمال فنية وتسعد جدًا لنجاح تلك الأعمال، موضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

وأضافت "شرف الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بوضوح"، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة": "أحياناً يساعدني في عمل الشاي لكن لا يساعدني في إعداد الطعام ويتولى الملاحظات أكثر من المساعدة".

وأشارت إلى أن الفترة التي كان ينشغل فيها زوجها بالتمثيل ويقضى ساعات طويلة خارج المنزل وتصل إلى أنه يعمل خلال الأعياد وشهر رمضان الكريم، كانت من أجمل أيام حياتها خاصة إذا كان العمل الفني متميز.

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