زوجة الهلباوي: أفكار الإخوان تسير في دمه.. و"هرجعه للجماعة تاني"

استنكر الإعلامي خيري رمضان، المبادرة التي طرحها كمال الهلباوي المتحدث باسم جماعة الإخوان السابق، بشأن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، عارضًا مقطع فيديو قديم لزوجته في إحدى البرامج تؤكد أنه بالرغم من تركه الجماعة إلا أن أفكارها تسير في دمه.

وأضافت زوجة الهلباوي، في المقطع الفيديو الذي عُرض في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى" الفضائية: "إذا جاء تكلم فيقول الإمام البنا، لو عاوز يشرح حاجة يقرأ في أدبيات الإخوان، وأنا هرجعه إلى الإخوان وهو من الإخوان، ده دمه لو اتحلل هتلاقيه من الإخوان".