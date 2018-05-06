تسجيل الدخول

الوطن

زوجة الهلباوي: أفكار الإخوان تسير في دمه.. و"هرجعه للجماعة تاني"

منذ 33 دقيقة
كتب: محمود البدوي
زوجة الهلباوي: أفكار الإخوان تسير في دمه.. و"هرجعه للجماعة تاني"

خيري رمضان

استنكر الإعلامي خيري رمضان، المبادرة التي طرحها كمال الهلباوي المتحدث باسم جماعة الإخوان السابق، بشأن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، عارضًا مقطع فيديو قديم لزوجته في إحدى البرامج تؤكد أنه بالرغم من تركه الجماعة إلا أن أفكارها تسير في دمه.

وأضافت زوجة الهلباوي، في المقطع الفيديو الذي عُرض في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى" الفضائية: "إذا جاء تكلم فيقول الإمام البنا، لو عاوز يشرح حاجة يقرأ في أدبيات الإخوان، وأنا هرجعه إلى الإخوان وهو من الإخوان، ده دمه لو اتحلل هتلاقيه من الإخوان".

أخبار متعلقة

خيري رمضان: تصالح السادات وعبدالناصر مع الإخوان كان خطأ  

خيري رمضان: تصالح السادات وعبدالناصر مع الإخوان كان خطأ  
خيري رمضان: حسن البنا "نبي" في قلب الهلباوي.. ونرفض التصالح مع الإخوان

خيري رمضان: حسن البنا "نبي" في قلب الهلباوي.. ونرفض التصالح مع الإخوان
"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان

"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان
بالفيديو| خيري رمضان: بنصرف مليارات على مزاجنا

بالفيديو| خيري رمضان: بنصرف مليارات على مزاجنا
خيري رمضان: كلمة السيسي في القمة العربية كانت "جريئة"

خيري رمضان: كلمة السيسي في القمة العربية كانت "جريئة"

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

سيدة تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ"مجدي يعقوب": "مفيش حد يستاهل يورثني"

سيدة تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ"مجدي يعقوب": "مفيش حد يستاهل يورثني"

وزير التربية والتعليم: "المنظومة الجديدة ستستمر حتى لو سيبت الوزارة"

وزير التربية والتعليم: "المنظومة الجديدة ستستمر حتى لو سيبت الوزارة"

طارق شوقي: إنهاء خطة منظومة التعليم الجديدة في 12 شهرا فقط "معجزة"

طارق شوقي: إنهاء خطة منظومة التعليم الجديدة في 12 شهرا فقط "معجزة"

زوجة الهلباوي: أفكار الإخوان تسير في دمه.. و"هرجعه للجماعة تاني"

زوجة الهلباوي: أفكار الإخوان تسير في دمه.. و"هرجعه للجماعة تاني"

"فين سبحتك يا معلم" من الحج للزكاة.. الفساد باسم الدين

"فين سبحتك يا معلم" من الحج للزكاة.. الفساد باسم الدين

اختيارات الوطن

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

الأكثر قراءة

عاجل