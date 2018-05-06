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الوطن

سيدة تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ"مجدي يعقوب": "مفيش حد يستاهل يورثني"

منذ 30 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سيدة تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ"مجدي يعقوب": "مفيش حد يستاهل يورثني"

الإبراشي

كشفت السيدة "رجاء"، التي تبرعت بـ 5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب لعلاج الأطفال بالمجان، حيث قالت إنها تبنت أحد الأطفال منذ صغره كونها لا تُنجب وربته وأدخلته مدارس دولية، موضحة أنه رغم ذلك فشل في التعليم ولم يحصل على مجموع جيد في الثانوية العامة.

وأضافت "رجاء"، خلال حوارها في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أنها أدخلت هذا الشخص الذي تبنته جامعة خاصة ورغم ذلك لم يحصل على تقدير، مما أشعرها بالحزن، موضحة أنها سعت كثيرًا من أجل تعيينه وتوسطت له كثيرًا حتى تم تعيينه في مكان هام.

وأشارت إلى أنه بعد كل ذلك عاملها بشكل سيء واستولى منها على ما يقرب نصف مليون جنيه، وأنفقها على أصدقائه في مدينة شرم الشيخ وطُرد من عملة، مضيفة: "كان نفسي أجوزه وأفرح بيه"، ولكن هذا ما حدث، مؤكدة أنها بعد رؤيتها لإعلان مجدي يعقوب الخاص تبرعت للمستشفى.

وتابعت: "مفيش حد يستاهل يورثني".

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