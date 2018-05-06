سمسار يستولي على 750 ألف جنيه من محام لتوظيفه في النيابة بسوهاج

اتهم محام يقيم مركز أخميم بسوهاج، سمسار بالنصب عليه وحصوله منه على مبلغ 500 ألف جنيه نظير شراء قطعة أرض وكذلك حصوله على 250 ألف جنيه لتعيينه في النيابة العامة إلا أنه لم يف بوعوده أو رد المبالغ.

أفاد بيان أمني صادر عن مديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبدالعال مدير الأمن تلقى، إخطارا برود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من "محمود.ض"، 27 عاما، محام ويقيم بندر أخميم ضد "رجب.ا"، 34 عاما، سمسار، ويقيم بناحية بندر الكرمانية، دائرة مركز سوهاج، لنصبه عليه والاستيلاء منه على مبلغ 500 ألف جنيه نظير بيع قطعة أرض له مساحتها 20 فدانا كائنة بناحية الكولة دائرة مركز أخميم وموتور رفع مياه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

كما اتهم المبلغ المشكو في حقه بالاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه بعد إيهامه بقدرته على تدبير فرصة عمل له وشقيقه بالنيابة العامة، بإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحة البلاغ، عقب استصدار إذن النيابة العامة ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك المبالغ.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2456 إداري مركز سوهاج لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.