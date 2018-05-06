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الوطن

العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل ترعة بسوهاج

اليوم AM 07:14
كتب: خالد الغويط
العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل ترعة بسوهاج

ارشيفية

عثر أهالي قرية أولاد جبارة مركز العسيرات بسوهاج، على جثة طفلة حديثة الولادة غير مربوطة الحبل السري وبها تشوهات وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد بيان أمني صادر عن مديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن تلقى إخطارا بوجود جثة بترعة الفؤادية بناحية أولاد جبارة، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة "حديثة الولادة" تبلغ من العمر حوالي 5 أيام وبمناظرتها تبين أنها غير مربوطة الحبل السري مع وجود تشوهات بالرأس والوجه وتورم وزرقة وتسلخات بأنحاء الجسم.

نقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 791 جنح المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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