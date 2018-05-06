"مستقبل وطن" في أسيوط يبحث الاستعدادات لانتخابات المحليات

عقدت قيادات أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط اجتماعا مغلقا، مساء أمس، لمناقشة خطة المرحلة المقبلة، والاستعداد لخوض انتخابات المحليات.

وقال محمود معوض نفادي أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، إن الإجتماع بدء بمناقشة الحديث المثار في مختلف الأوساط حول انضمام حملة كلنا معاك من أجل مصر لحزب مستقبل وطن.

وأضاف نفادي، أنه أكد خلال الاجتماع بحضور القيادات التنظيمية الرئيسية للحزب والمحافظة على ثقتهم بشكل كامل في جميع قيادات الحزب، وعلى رأسهم النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، في اتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على هوية الحزب ورموزه ورؤيته التي يتبناها منذ تاريخ تأسيسه وحتى إن فرض الحزب نفسه بالعمل والإجتهاد على قمة المشهد السياسي بمصر.