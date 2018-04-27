"مستقبل وطن" بأسيوط يناقش خطة عمله بشهر رمضان

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة إجراء بعض التعديلات على تشكيل هيئة المكتب بالمركز وافتتاح مقر الحزب ومكتب خدمة المواطنين خلال الأسبوع المقبل.

وترأس الاجتماع محمود معوض نفادي أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، وقال إنه تم مناقشة خطة الحزب لفعاليات شهر رمضان الكريم والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية وآليات العمل في مكتب خدمة المواطنين والتصدي للمشاكل العامة.

وقال أسامة محفوظ الهمامي، القيادي بالحزب إن الاجتماع وضع النقاط الرئيسية لخطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة والعمل على تحقيق انتشار كامل لمستقبل وطن في قرى ونجوع مركز البداري بأسيوط خلال فترة وجيزة.