ربة منزل تقتل طفلة وتحرق جثتها في فرن بلدي لخلافات مع والدتها بأسيوط

تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية، إذ قتلت طفلة وحرقتها انتقاما من جارتها "والدة الطفلة"، لخلافات أسرية بينهما بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من الأهالي بقرية المعابدة بالعثور على جثة طفلة 5 سنوات، متفحمة داخل فرن بلدي بأحد المنازل المجاورة لمنزلها.

وأضاف البلاغ، أن الطفلة كانت متغيبة عن المنزل، وفي أثناء بحثهم عنها وجدوها داخل الفرن، وانتقلت قوات المباحث برئاسة المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث القسم لموقع البلاغ، وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "شهد.ح.م" 5 سنوات متغيبة عن المنزل مقيمة بذات القرية بجوار موقع البلاغ.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق المباحث، أن مرتكبة الواقعة جارتها "م" في العقد الرابع من عمرها وصاحبة المنزل الذي عثر على جثة الطفلة به، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكابها الواقعة لوجود مشكلات جيرة بينها وبين والدتها.

ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.