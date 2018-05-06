غدا.. "مشروعك" تنظم ملتقى توظيف الشباب بمنفلوط في أسيوط

تنظم إدارة مشروعك وتشغيل الشباب بالوحدة المحلية لمركز منفلوط في أسيوط، اليوم، ملتقى توظيفيا للشباب، بمركز شباب حي السلام ببندر منفلوط.

وقال المهندس حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن الملتقي يأتى بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة في أسيوط، ويهدف إلى توفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص بمدينة 6 أكتوبر في عدد من التخصصات لشباب الخريجين بمختلف مدن وقرى منفلوط.

وأضاف محمود ياسين مدير العلاقات العامة بالمركز، أن الملتقى يعد الأول الذي تنظمه رئاسة مركز ومدينة منفلوط، خلال العام الحالي بعد نجاح الملتقيات السابقة الذي تم تنظيمها بمدينة أسيوط لشباب الخريجين من كل المؤهلات.

وأوضح مدير العلاقات العامة، أنه سيتم تلقي طلبات التوظيف من الشباب بمقر مركز شباب حي السلام بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة للشباب الراغبين في العمل تتمثل في "المؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد" ويشترط في المتقدم أن يكون السن من 18 حتى 30 عامًا، إضافة إلى إجادة القراءة والكتابة للشباب دون مؤهلات، وأن الشباب الذين سيقع عليهم الاختيار سيتمتعون بحافز انتاج وجودة، بجانب الراتب، وتأمين صحي واجتماعي، وتوفير وسيلة مواصلات وسكن في بعض الأحوال.