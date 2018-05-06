أستاذ أمراض صدرية: البخور ممنوع بكل أنواعه لمرضى حساسية الصدر

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن خبر مقتل الأطفال بسبب البخور محزن للغاية ومأساوي، موضحة أن الذي تسبب في قتل الطفلتين ليس بخورا، وهو عبارة عن شيء خشبي على هيئة أعواد مختلط بمادة كيميائية، ولا يوجد رقابة على هذا البخور.

وأضافت شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن البخور المخصص لطرد الناموس موجود في الأسواق ومصدره غير موثوق منه ولا يعرف مصدره، وغير مصرح به من وزارة الصحة، وعند اشتعاله يخرج مواد كيميائية لقتل الناموس.

وأكدت شرف الدين، أن أي بخور حتى معطر الجو، ممنوع لمرضى حساسية الصدر، والمبيدات الحشرية، مشيرة إلى أن الطفلتين تعرضوا للأزمة الصدرية في أثناء نومهما ولم تلاحظهما الأم، مؤكدة أن المصريين مصرون على استخدام المبيدات الحشرية والمنظفات.