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الوطن

وكيل "زراعة البحيرة" يكرم المهندسين المتميزين بجهاز القطن

منذ 19 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
وكيل "زراعة البحيرة" يكرم المهندسين المتميزين بجهاز القطن

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يكرم المهندسين المتميزين بجهاز القطن

كرم الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، اليوم، بحضور المهندس سمير الحلاج مدير عام الزراعة، والمهندس محمد رجب مدير عام المكافحة، ومديرو الإدارات الزراعية والإدارات الفنية بالمديرية، المهندسين الزراعيين المتميزين بالمديرية والمراكز لجهاز القطن لموسم 2017.

والمهندسون المكرمون هم مسعود سعد ترك، وحميدة عبد الصادق حميدة مركز أبو حمص، لحصول المركز على المركز الأول لتحقيق أعلى إنتاجية للقطن 87370 قنطار الموسم الماضي، وعبد الحليم زكي فريج ومدحت محمد التحفة مركز دمنهور، لحصول مركز دمنهور على المركز الأول لأعلى متوسط للفدان 9.9 قنطار / فدان، وعطا السيد القصاص وسامى سعد داود مركز شبراخيت، للحصول على المركز الأول، لتحقيق أعلى مستهدف زراعة بنسبة 200%، ومحمد خضر عوض أبو حمص، ومحمد محمد عطا المحمودية، وعبد الحليم عوض حميدة الهواري كفر الدوار، وإبراهيم محمد عبد المجيد دمنهور، ومبروك شعبان السعدني إدكو، وعبد اللطيف منصور عبد اللطيف الدلنجات، وعبد الله عبد اللطيف الشرقاوي أبو المطامير، وعطية عطية الزواوي الرحمانية، وشعبان رمضان الشاذلي شبراخيت وعبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح حوش عيسى، وحمدي محمد عبد السميع جناكليس، لتميزهم بأعمال المكافحة خلال موسم قطن 2017.

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