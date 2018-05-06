وزير التنمية المحلية يتفقد مقلب كفر داود في المنوفية

يتفقد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، اليوم، المدفن الصحي للقمامة والمخلفات بكفر داود في مدينة السادات بالمنوفية، للاطمئنان على آليات العمل بالمدفن، والتأكد من سلامة كل الإجراءات المتبعة، وخطة التشغيل لعمليات رفع المخلفات من مقلب أبو خريطة بشبين الكوم وفقا للجدول الزمني.

ويرافق الوزير، خلال الزيارة، كل من الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم.

كان اللواء أبوبكر الجندي زار الشهر الماضي المقلب والمدفن، واستقبله أهالي حي غرب شبين الكوم بالزغاريد وقدموا له الشكر لاستجابته لحل المشكلة ونقل المقلب إلى خارج المنطقة السكنية بعد سنوات كثيرة عانوا خلالها بسبب المقلب.