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الوطن

الإسكان الاجتماعي: مدينة الشروق تضم 4416 وحدة سكنية جار تسليمها

منذ 3 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
الإسكان الاجتماعي: مدينة الشروق تضم 4416 وحدة سكنية جار تسليمها

اسكان اجتماعي

قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، إن مدينة الشروق بها 3600 وحدة عبارة عن 3 غرف وصالة، و1600 وحدة غرفتين وصالة، وسلمت بعض الوحدات من إجمالي 4416 وحدة سكنية، وجار تسليم المتبقي منها.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح دريم"، أن مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية سلم أمس عددا من بين عقود 4416 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة الشروق إلى مستحقيها.

وتابع: جرى الانتهاء من تنفيذ 265 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن، وهناك 335 ألف وحدة أخرى في مراحل تنفيذ مختلفة.

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