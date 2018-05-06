اتحاد الصناعات: إنشاء أول مجمع صناعي لاستغلال الملح بسيناء خلال شهرين

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص بالمشاركة مع الدولة يسعى خلال شهرين من الآن وبعد انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، لإنشاء مجمع صناعي لاستغلال الملح المتواجد في منطقة سيناء، ومن ثم تصنيعه بطريقة يمكن من خلالها تصديره، الأمر الذي يعود بمردود إيجابي على الدولة.

وأضاف "سعد الدين"، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "صباح دريم"، أن مصر بها الكثير من المعادن وتزخر بثروة ضخمة لم نستغلها حتى الأن، لافتًا إلى أن الملح هو أحد تلك الثروات الذي يوجد بكميات هائلة في مناطق مختلفة من مصر، لافتا إلى أن واحة سيوة تزخر بكميات كبيرة من الملح الصخري الذي يباع بأسعار قليلة جدًا ولو تم تصنيعه بطريقة تمكن من تصديره سيحقق عائدات ضخمة.