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السعودية: تخصيص صحن المطاف للمعتمرين خلال رمضان

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
السعودية: تخصيص صحن المطاف للمعتمرين خلال رمضان

صورة أرشيفية

وجه خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم، بتخصيص صحن المطاف بالمسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان.

جاء هذا في بيان نشرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقعها الإلكتروني اليوم، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار البيان إلى أن التوجيه يأتي "تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة".

وتبدأ فترة منع غير المعتمرين – بحسب البيان- من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.

وللراغبين بأداء الصلوات- بحسب المصدر ذاته- التوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف، وفيما يتعلق بجانب الاعتكاف تم تخصيص دور القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.

وكان عصام نور، مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة غربي السعودية -الذي يعد المطار الرئيسي لاستقبال الحجاج والمعتمرين - قد أعرب في أبريل الماضي عن توقعاته أن يصل عدد المعتمرين القادمين عبر المطار خلال رمضان إلى أكثر من مليوني معتمر.

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