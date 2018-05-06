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الوطن

"موانئ البحر الأحمر": التقلبات المناخية لن تؤثر على الحركة الملاحية

منذ 11 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"موانئ البحر الأحمر": التقلبات المناخية لن تؤثر على الحركة الملاحية

ميناء سفاجا صورة أرشيفية

أكد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد في الأونة الأخيرة لن تؤثر على الحركة الملاحية بالموانئ التابعة لها، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وصول الطقس إلى ذروته، قائلا: "تغلق أي ميناء للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة".

وأوضح أبوسنة، لـ"الوطن"، أن الحركة الملاحية منتظمة بشكل طبيعي، موضحا أن مركز عمليات الهيئة الرئيسي يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية؛ للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية يوميا.

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