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الوطن

مصرع 4 أشخاص جراء فيضانات شمالي العراق

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
مصرع 4 أشخاص جراء فيضانات شمالي العراق

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم، عن مصرع أربعة أشخاص جراء فيضانات اجتاحت الليلة الماضية مركز المحافظة التابعة لإقليم شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان، في بيان له، إن "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في دهوك جراء الفيضانات اجتاحت المدينة الليلة الماضية".

وأضاف سليمان أن "الفيضانات أدت إلى غرق أكثر من ثلاثين سيارة"، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.

وكانت فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة قد اجتاحت المدينة والمناطق المحيطة بها منذ السبت، وتسببت بغرق الشوارع وإلحاق أضرار بالكثير من المنازل والسيارات.

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