دفاع متهم بـ"أحداث عنف العدوة": موكلي نظره ضعيف.. ولا يمشي دون مرافق

استمعت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، إلى دفاع المتهم التاسع صبحي عبدالوهاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وقدم الدفاع في بداية مرافعته تقاريرًا طبية إلى هيئة المحكمة تفيد إصابة موكله بضعف شديد في النظر وأنه لا يمشي دون مرافق.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، جرى خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.