تسجيل الدخول

الوطن

السكة الحديد: الدفع بقطارات إضافية لاستقبال الكثافة العددية بعيد الفطر

منذ 10 دقيقة
كتب: عمر نور الدين
السكة الحديد: الدفع بقطارات إضافية لاستقبال الكثافة العددية بعيد الفطر

اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة الخدمات المتكاملة وأعمال النظافة بالسكة الحديد

قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة للسكة الحديد، إن السكة الحديد ستدفع بقطارات إضافية تزامنا مع عيد الفطر المبارك، وذلك لتحمل تحمل الأعداد الهائلة في العيد، وتنقلهم إلى محافظتهم دون تأخير مع الحفاظ على مرافق السكة الحديد.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد تعطي مهلة لحجز التذاكر تصل إلى 15 يومًا قبل رحلات المناسبات والأعياد، موضحًا أن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير البنية الأساسية لمنظومة السكة الحديد.

وأكد "حتاتة" لـ"الوطن"، أن العاملين بالخدمات يبذلون الجهد في تقديم خدمة أفضل للركاب، كما أهمية شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة هي أن تجعل الركاب المسافرين في راحة نفسية، وذلك عند رؤيتهم نظافة المحطات وعربات القطارات من الداخل والخارج ويستخدمون حمامات نظيفة، وانتشار الأمن في جميع المحطات ما يجعلهم يشعرون بالاطمئنان والسكينة.

أخبار متعلقة

"السكة الحديد": رفع درجة الطوارئ لمتابعة انتظام حركة القطارات في رمضان

"السكة الحديد": رفع درجة الطوارئ لمتابعة انتظام حركة القطارات في رمضان
السكة الحديد: فحص جميع القطارات قبل انطلاق الرحلات في رمضان

السكة الحديد: فحص جميع القطارات قبل انطلاق الرحلات في رمضان
السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار 986 نتيجة عطل مفاجئ في تكييف العربات

السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار 986 نتيجة عطل مفاجئ في تكييف العربات
السكة الحديد: أنهينا استعدادات السفر في رمضان وعيد الفطر

السكة الحديد: أنهينا استعدادات السفر في رمضان وعيد الفطر

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

هواوي تستعد لإطلاق إصدار 2018 من سلسلة هواتف Y المميزة

هواوي تستعد لإطلاق إصدار 2018 من سلسلة هواتف Y المميزة

"الجيزة" تضع ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية داخل المنشآت السياحية

"الجيزة" تضع ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية داخل المنشآت السياحية

نائب لرئيس البرلمان: مستشفى طوخ المركزي في القليوبية "كارثة"

نائب لرئيس البرلمان: مستشفى طوخ المركزي في القليوبية "كارثة"

السكة الحديد: الدفع بقطارات إضافية لاستقبال الكثافة العددية بعيد الفطر

السكة الحديد: الدفع بقطارات إضافية لاستقبال الكثافة العددية بعيد الفطر

هنية: المقاومة أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال

هنية: المقاومة أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال

اختيارات الوطن

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

مارى دربيكورت تركت فرنسا لتجمع قمامة النيل: «البلد جميلة.. ليه تعملوا كده؟!»

مارى دربيكورت تركت فرنسا لتجمع قمامة النيل: «البلد جميلة.. ليه تعملوا كده؟!»

مسامير على أسطح السيارات.. ومخدر فى الطعام: القانون لا ينصف الحيوان

مسامير على أسطح السيارات.. ومخدر فى الطعام: القانون لا ينصف الحيوان

الأكثر قراءة

عاجل