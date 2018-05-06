السكة الحديد: الدفع بقطارات إضافية لاستقبال الكثافة العددية بعيد الفطر

قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة للسكة الحديد، إن السكة الحديد ستدفع بقطارات إضافية تزامنا مع عيد الفطر المبارك، وذلك لتحمل تحمل الأعداد الهائلة في العيد، وتنقلهم إلى محافظتهم دون تأخير مع الحفاظ على مرافق السكة الحديد.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد تعطي مهلة لحجز التذاكر تصل إلى 15 يومًا قبل رحلات المناسبات والأعياد، موضحًا أن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير البنية الأساسية لمنظومة السكة الحديد.

وأكد "حتاتة" لـ"الوطن"، أن العاملين بالخدمات يبذلون الجهد في تقديم خدمة أفضل للركاب، كما أهمية شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة هي أن تجعل الركاب المسافرين في راحة نفسية، وذلك عند رؤيتهم نظافة المحطات وعربات القطارات من الداخل والخارج ويستخدمون حمامات نظيفة، وانتشار الأمن في جميع المحطات ما يجعلهم يشعرون بالاطمئنان والسكينة.