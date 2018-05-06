رئيسا الجمهورية والحكومة التونسية يدليان بصوتيهما في انتخابات البلدية

أدلى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بصوتيهما في انتخابات البلدية التي بدأت صباح اليوم 6 مايو في تونس، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونشرت الصفحات الخاصة برئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لهما أثناء وجودهما في لجان الاقتراع، حيث أدلى الرئيس بصوته في لجنة مدرسة "سيدي فرج سكرة".

وانطلقت صباح اليوم الأحد 6 مايو، انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

يشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة (دائرة انتخابية)، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا للانتخابات.

وينص الباب السابع من الدستور التونسي، على أن "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد".

وحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التونسيين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد، منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وقال السبسي، في رسالة مصورة، وجهها إلى الناخبين عشية الانتخابات البلدية، "يوم الأحد ليس يوما عاديا، التونسيون مدعوون للذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل الانتخابات البلدية".

وتابع: "تبدو القضية بسيطة، لكنها في نفس الوقت هامة جدا، لأنها تعني أن تونس مستمرة في تكريس المسار الديمقراطي".

يعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما: حركتا النهضة ونداء تونس، حيث تنافس الأولى على القوائم كافة، فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.