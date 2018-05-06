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الوطن

رامي رضوان: "9090" قررت الوصول إلى المواطنين في كل المحافظات

منذ 19 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
رامي رضوان: "9090" قررت الوصول إلى المواطنين في كل المحافظات

رامي رضوان

أشاد الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" على قناة DMC بالتطوير الجديد لإذاعة 9090.

يأتي ذلك بعد أن تم دعمها بعدد كبير من شبكات البث حديثة التقنية، وتركيبها في جميع محافظات الجمهورية، بحيث تشكل نقلة نوعية في صناعة الإنتاج الإذاعي في مصر.

وأضاف رضوان، أن هذه التقنيات الحديثة قد خضعت للتجربة خلال الثلاث أسابيع الماضية، وتم التأكد من قوة وجودة إشارة الموجة في جميع محافظات الجمهورية.

كما أكد ان الهدف من ذلك هو زيادة الترابط والتواصل بين المستمعين والراديو 9090، الذي أصبح الان هدفها الاستماع إلى المواطنين ومعرفة آرائهم في الموضوعات المثارة، إضافة إلى إتاحة الفرص لطرح أفكارهم وموضوعاتهم للمناقشة.

 

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