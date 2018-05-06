موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من الاستعدادات لموسم "عمرة رمضان"

أوضح اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد للقصوى طبقًا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واستعدادًا لموسم العمرة الرمضانية.

وشدد أبوسنة، لـ"الوطن"، على ضرورة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب وإعطاء أولوية لدخول باصات العمرة لسرعة إنهاء إجراءاتها بالتزامن، مع إنهاء إجراءات المعتمرين بصالات الوصول والسفر بالتنسيق مع الجهات العاملة بميناء نويبع وزيادة عدد العاملين بالجوازات.

وأشار إلى تزويد صالات الوصول والسفر بعدد مناسب من العاملين على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبّارات على الأرصفة، لمنع التكدس أمام الميناء، وإدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر ورحلة العبارة مع وجود ممثلين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل أي مشكلة في حينها، مع الالتزام بتوفير سبل الراحة والالتزام والتنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسي والمراكز الفرعية بالموانئ لاستقبال أي أحداث طارئة وسرعة العمل على حلها.

وأكد إلزام التوكيلات الملاحية ومالكي العبّارات بالأعداد المسموح بها وعدم وصول الركاب إلى الميناء إلا قبل السفر بـ4 ساعات وتنظيم أعمال حاملي الأمتعة بالموانئ وعدم السماح بدخولهم إلا مع دخول العبّارات للموانئ، ولمن يحمل تصريحا بذلك ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الحمّالين للركاب، إضافة إلى تشديد إجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء لمنع دخول العدوى للبلاد وحجز الحالات التى يشتبه بها بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء، وتوفير 2 كرسي متحرك لنقل كبار السن وتوفير كافة الإسعافات الأولية مع سيارة إسعاف بجوار العبارة لتقديم الخدمات الطبية وتجهيز المستشفيات من أطباء وممرضين وعلاج وأدوية.

وتابع: ألزمنا شركات العبارات العاملة بالموانئ بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع، والتأكيد على التزام العبارات بالأعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة البحرية.