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الوطن

"التوك توك" يثير أزمة خلال مناقشات قانون "أوبر وكريم"

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"التوك توك" يثير أزمة خلال مناقشات قانون "أوبر وكريم"

التوك توك - أرشيفية

أثارت مطالب بعض النواب بضم "التوك توك"، إلى قانون مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر"و"كريم"، أزمة بين النواب والحكومة وتمسكت الحكومة بعدم تطبيق مشرع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات على الموتسيكلات والتوك توك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة القانون حيث أثار نواب مدى إمكانية إدخال الـ"توك توك" ضمن نصوص مشروع القانون ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب بعدم إمكانية ذلك وقال الوزير "الموتسيكلات والتوك توك محل نظر، ونرى أن يظل مشروع القانون يسير فقط على السيارات، لأنها وسيلة آمنة والتي ممكن أن نثق بها".

وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب أن الـ"توك توك" يشكل خطورة كبيرة على الشعب والأمن وقال عبدالعال، القانون لا يتعلق بالتوك توك ولا يترتب عليه أضرار بالتوك توك، ولن يؤثر عليه من قريب أو بعيد.

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