نعى الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة "الوطن‏"، السياسي الراحل خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتب البرغوثي، عبر حسابه الشخصي على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم أقابل رجلا في حياتي تجتمع فيه صفات المهابة والأريحية والكاريزما واطمئنان المتصوفين والحزم والبشاشة في عجينة واحدة، مثل الأستاذ والمناضل الكبير خالد محيي الدين.. اليوم تخلص الزعيم من آلام المرض والشيخوخة وصعدت روحه إلى بارئها".

وأضاف البرغوثي: "كان خالد محيي الدين رحمة الله صاحب رؤية تنويرية عالمية، محبا للسلام ومدافعا صلبا عن فقراء العالم كله، وبذل جهدا مضنيا لتوحيد كل القوى التقدمية في كيان سياسي واحد يتمكن من صد التوحش الرأسمالي الذي أغرق العالم في الفقر والمرض والجهل والحروب. نعم بذل الرجل أقصى ما يستطيع ثم افترسه المرض وغيبته الشيخوخة ثم الموت، وغادر الدنيا وهي تئن تحت وطأة الاستعمار الأمريكي المجرم، لكن رؤية خالد محيي الدين ستظل أحد مصادر حلم الفقراء والمعذبين بالتحرر والعدالة والحرية والسلام".

وغيب الموت خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع وزعيمه، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، نقل على إثره منذ يومين لمستشفى المعادي العسكري بعد إصابته بنزلة شعبية حادة.