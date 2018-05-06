رامز جلال ينشر البوستر الدعائي لبرنامج "رامز تحت الصفر"

نشر الفنان رامز جلال بوستر برنامج "رامز تحت الصفر"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة mbc مصر.

وعلق رامز على البوستر قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر والله المستعان".

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة mbc رسميا عن برنامج مقالب رامز جلال في رمضان المقبل، إذ قال مازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة القنوات بأن البرنامج يحمل اسم "رامز تحت الصفر" وتم تصويره بالفعل في موسكو عاصمة روسيا.