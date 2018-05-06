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الوطن

تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ15مايو

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد عيسى
تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ15مايو

مجلس الدولة - صورة أرشيفية

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 15 مايو المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

كانت انتخابات النادي الأهلي أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

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