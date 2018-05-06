رئيس الوزراء: تراجع معدلات التضخم إلى 13.1% في مارس الماضي

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تراجعا في معدلات التضخم لتصل الى 13.1% خلال مارس الماضي مقابل 34.2% في يوليو الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، ارتفاع معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% خلال الربع الثاني 2017/2018، بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي 44 مليار دولار نهاية أبريل الماضي.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي المصري خلال العام المال الجاري أن يصل 5.2% مقابل نسبة 4.8% كان يتوقعها يناير الماضي.

وأضاف: كما حسن توقعاته بالنسبة للتصخم نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، كما عدل توقعاته للعدل البطالة في السوق المصرية نهاية العام الجاري لتكون 11.1% وتكون في العام المقبل 9.7%، وهي توقعات مبنية على حقائق السوق والأداء الاقتصادي الفترة الماضية.