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الوطن

رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لمواجهة العاصفة الترابية

منذ 49 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لمواجهة العاصفة الترابية

العاصفة فى الاقصر ارشيف

أعلنت محافظة الأقصر، منذ قليل، حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات القصوى، تحسبًا للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة لمواجهة أي أثار سلبية تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لهبوب عاصفة ترابية أخرى أو سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر للجهات المختصة كافة برفع درجة الأستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة.

وكلف "بدر" شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وتكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وكذلك شدد على مسؤول الإسعاف التأكد من تجهيز سيارات الإسعاف كافة لتغطية مدن ومراكز المحافظة . 

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