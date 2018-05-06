بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى ضمن مباريات الدورى الإنجليزى

تقدَّم «الوطن» بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول وتشيلسي، اليوم 6/5/2018، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ويقود فريق ليفربول (72 نقطة) الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح هدَّاف البطولة حتى الآن، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق تشيلسي الذي يقوده فنيًا المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة.

كتيبة «الريدز» بقيادة يورجن كلوب، تخوض اللقاء، بعد التأهل إلى الدور النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام صاحب اللقب ريال مدريد.

وتغلَّب ليفربول على فريق روما الإيطالي في الدوري نصف النهائي بنتيجة (7-6) ذهابًا وإيابًا، في مبارتين حماسيتين.

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