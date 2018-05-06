"النواب": 5 ملايين جنيه غرامة لتقديم خدمة "أوبر وكريم" دون ترخيص

وافق مجلس النواب، في جلسته، اليوم، على العقوبات التي نص عليها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي "أوبر" و"كريم"، بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بوقف عملهما في مصر.

وفرض التشريع عقوبة بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على كل من أدى هذه الخدمة دون ترخيص، وفرض عقوبة بغرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون تصريح التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية في أثناء أداء الخدمة.