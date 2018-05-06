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الوطن

ارتفاع نسبة التصويت بالانتخابات البلدية في تونس لأكثر من 15%

منذ 12 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
ارتفاع نسبة التصويت بالانتخابات البلدية في تونس لأكثر من 15%

الانتخابات التونسية

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية ارتفاع نسبة التصويت بالانتخابات البلدية لأكثر من 15%، بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وانطلقت الانتخابات البلدية فى تونس، اليوم الأحد، بمشاركة 21 قائمة، تُعدُّ هي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

وتشمل فترة الصمت الانتخابي، التي بدأت أول أمس، وفقا للقانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المدة التي تضم يومي "الصمت والاقتراع" وحتى غلق آخر مكتب له.

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