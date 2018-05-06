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الوطن

"مفهوم حماية الأطفال وآليات عمل لجان حماية الطفل" ورشة عمل في قنا

منذ 23 دقيقة
كتب: رجب آدم
"مفهوم حماية الأطفال وآليات عمل لجان حماية الطفل" ورشة عمل في قنا

ورشة التدريب

نظمت جمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا، بالتعاون مع هيئة تيرديزوم، وبرنامج الغذاء العالمي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة عمل لتدريب لجان حماية الطفل، تحت عنوان "مفهوم حماية الأطفال وآليات عمل لجان حماية الطفل"، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر.

وقال حاتم قطب، المدير الإقليمي لهيئة تيرديزوم الصعيد، إن ورشة العمل تهدف إلى بناء قدرات المشاركين على الإطار المفاهيمي والنظام الوطني لحماية الأطفال، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية لحماية الأطفال من العنف والإساءة، وفقا للاتفاقية الدولية لحماية الطفل والقوانين والتشريعات الوطنية.

وأضاف الدكتور هشام هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية البيئة والأسرة، أن البرنامج التدريبي تضمن شرح لإشكال أساءه الأطفال الخمسة الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وفئات الأطفال المعرضين للخطر الواردة في نص المادة 96 من قانون الطفل، وكذلك تمكين المشاركين من وضع آليات عمل متكاملة وتعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم داخل اللجنة.

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