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الوطن

عبد الله السناوي: اليسار تأثر كثيرا باعتزال "محيي الدين" العمل السياسي

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد حامد
عبد الله السناوي: اليسار تأثر كثيرا باعتزال "محيي الدين" العمل السياسي

خالد محي الدين

نعى عبدالله السناوي، المفكر السياسي، وفاة المناضل اليساري خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو ومؤسس حزب التجمع الذي وفاته المنية، صباح اليوم.

وقال السناوي، في تصريحات له، إن "حزب التجمع، من خلال الأفكار التي أعلنها زعيمه خالد محي الدين، كان في طليعة الحركة السياسية المعارضة لسياسة الانفتاح الاقتصادي الاستهلاكي، التي أعلنها الرئيس الأسبق أنور السادات في عام 1974، ولكن مع تنازل محي الدين عن رئاسة الحزب في 2002، واعتزاله العمل السياسي تأثر تيار اليسار بالكامل".

وأضاف السناوي، أن "محيي الدين كان يرى ضرورة الاستمرار في حركة التصنيع الكبرى التي بدأها جمال عبدالناصر في حقبة الستينيات، وعارض كثيرا سياسة بيع الأصول الاستراتيجية للمصانع والمنشآت الاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة".

وغيب الموت، اليوم، خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وزعيم حزب التجمع، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، إثر إصابته بنزلة شعبية حادة، نُقل إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.  

 

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