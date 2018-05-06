شوقي: "تعريب المدارس التجريبية سيطبق على الملتحقين الجدد بدءا بـ2019"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التعليم الجديد سيتم تطبيقه على المدارس التجريبية، بدءا من عام 2019، مؤكدا أنه لن يتأثر أي طالب التحق بالمدارس التجريبية قبل ذلك الموعد.

وأضاف شوقي، أن "من سيلتحق بالمدارس التجريبىة عام 2018، لن ينطبق عليه ذلك النظام الجديد، وسيستمر هؤلاء الطلاب يدرسون وفقا للنظام التجريبي لغات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ومسؤولي الوزارة، للرد علي تساؤلات النواب حول خطة تطوير التعليم.