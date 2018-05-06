رئيس "الحرية" ناعيا محيي الدين: شجاع شارك في كل المعارك الوطنية

نعى الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب "الحرية"، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان الراحل، وفاة المناضل الكبير خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، ومؤسس حزب "التجمع".

وقال حسب الله، في بيان له، اليوم، إن "خالد محيي الدين كان حريصا على ترسيخ مبادئ الوطنية والديمقراطية والحريّة، وأعطى الكثير لمصر وشعبها، والتاريخ يؤكد أن هذا الرجل الشجاع شارك في كل معارك الوطنية، خاصة مواجهة العدوان ودعم نضال شعوب آسيا وإفريقيا وكل مواجهة ضد الاستعمار، وتوجه بخالص التعازى لأسرته ومحبيه وتلاميذه داخل حزب التجمع، الذي يعتبرا واحدا من علامات الحياة السياسية والحزبية في مصر".

وغيب الموت، اليوم، خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وزعيم حزب التجمع، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، إثر إصابته بنزلة شعبية حادة، نُقل إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.