"خناقة" بين طارق شوقي ورئيس "تعليم النواب" بسبب "النظام الجديد"

نشبت مشادة كلامية حادة بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بعد إعلان الأخير أن عددًا من المعلمين أكدوا أن برامج التدريب المعدة لهم "نظرية" ولم يستفيدوا منها.

وطالب شيحة، بتأجيل خطة تطوير التعليم لعام آخر، لحين تأهيل البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين، لتهيئة الظروف جيدًا لتطبيق رؤية وزارة التربية والتعليم الجديدة.

وأثار حديث شيحة عن عدم نجاح برامج تدريب المعلمين، غضب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قائلا: "هذه المعلومة خطأ ويجب تصحيحها"، فقاطعه شيحة: "المعلمون قال إن هذه البرامج فشلت"، فرد الوزير: "هتفضل تكررها حتى تصبح حقيقية، قولتها 10 مرات، ولازم تديني فرصة أوضح".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ومسئولى الوزارة، للرد على تساؤلات البرلمان حول نظام التعليم الجديد، مساء اليوم الأحد.