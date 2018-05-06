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الوطن

"طاقة البرلمان" تناقش تشريعا جديدا لحماية الموارد الأحيائية

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"طاقة البرلمان" تناقش تشريعا جديدا لحماية الموارد الأحيائية

مجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، في حضور ممثلي وزارة البيئة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي فودة، مستشار وزير البيئة، والخبير في التنوع البيولوجي، أهمية مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، لاسيما أنه يحمى التنوع البيولوجى في مصر، مشيرًا إلى أن تأخر القانون أو عدم صدوره يعرض ثروات مصر الطبيعية والجينية للسرقة والهدر.

وقال فودة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة قوميّة تتبع جهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التى تقدم للجهاز، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات المعنية والخبراء في القطاع.

وأضاف فودة، أن التراث الطبيعي المصرى لا يزال زاخرًا بالكثير، فهناك على سبيل المثال الكائتات الدقيقة، وهي عالم جدير بالتنقيب عنه، مشيرًا إلى أن هناك بحث علمي صادر منذ أسبوعين لباحث مصري، أثبت أن شمال البحر الأحمر يمتلك مقاومة للتغييرات المناخية، وهو أمر جلل، وتابع: "هناك ثروة كبيرة غير مسجلة".

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