توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ81 مدرسة ثانوية في بني سويف

أعلن محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، عن البدء في التجهيز لتوصيل الإنترنت فائق السرعة بالمدارس الثانوية، استعدادًا لتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة.

وأكد حسام إلى البدء في تجهيز غرفة بكل مدرسة، لتزويدها بالإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى حضوره اجتماعًا بالقاعة الصغرى بالمحافظة برئاسة المهندسة نهى خاطر، مدير المكتب الفني للمحافظ، وحضور مسؤولي الوحدات المحلية والطرق والري والمرور والمصرية للاتصالات وهيئة الأبنية للتنسيق لتوصيل الانترنت لـ81 مدرسة ثانوية بأقصى سرعة.