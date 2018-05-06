تسجيل الدخول

الوطن

جامعة بنها ناعية خالد محي الدين: قائد تاريخي لثورة يوليو 1952

منذ 28 دقيقة
كتب: حسن صالح
جامعة بنها ناعية خالد محي الدين: قائد تاريخي لثورة يوليو 1952

خالد محي الدين

نعت جامعة بنها، الفقيد الراحل خالد محي الدين، أحد الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 وزعيم حزب التجمع، والذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وأصدرت الجامعة بيانًا جاء فيه "فقدت مصر اليوم أحد أبرز مناضليها، وأحد القادة التاريخيين لثورة الشعب المصري في يوليو 1952، المناضل خالد محى الدين ابن مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية".

وتابع البيان، "مع التسليم بقضاء الله وقدره تنعى جامعة بنها رئيسا ونوابا وعمداء واساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فقيد الوطن الغالي راجية أن يشمله الله العلى القدير برحمته ومغفرته"

وأضاف: "تتقدم الجامعة للشعب المصري عامة ولشعب القليوبية وكفر شكر خاصة بخالص التعازي في فقيد الوطن".

 

أخبار متعلقة

سفير فلسطين ينعى خالد مُحيي الدين

سفير فلسطين ينعى خالد مُحيي الدين
نقابة الصحفيين: خالد محيي الدين كان رمزا وقامة كبيرة من الأعضاء

نقابة الصحفيين: خالد محيي الدين كان رمزا وقامة كبيرة من الأعضاء
عبد الرحيم كمال ناعيا خالد محيي الدين: "وداعا ثورة يوليو وآخر رجالها"

عبد الرحيم كمال ناعيا خالد محيي الدين: "وداعا ثورة يوليو وآخر رجالها"
"المصريين الأحرار" ناعيا خالد محيي الدين: ترك سجل حافل بالعطاء

"المصريين الأحرار" ناعيا خالد محيي الدين: ترك سجل حافل بالعطاء
البرغوثي ناعيا خالد محيي الدين: جمع المهابة والأريحية والكاريزما

البرغوثي ناعيا خالد محيي الدين: جمع المهابة والأريحية والكاريزما
عبد الرحيم علي ينعى وفاة "فارس الديمقراطية" خالد محيي الدين

عبد الرحيم علي ينعى وفاة "فارس الديمقراطية" خالد محيي الدين

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

الصين تطلق قمر الاتصالات "أبستار - 6 سي"

الصين تطلق قمر الاتصالات "أبستار - 6 سي"

مصادر لـ"الوطن": وزير الطيران يوقع بروتوكولا مع "النقل الأوغندية" غدا

مصادر لـ"الوطن": وزير الطيران يوقع بروتوكولا مع "النقل الأوغندية" غدا

رفع 85 طن قمامة من شوارع مدينة سمسطا في بني سويف

رفع 85 طن قمامة من شوارع مدينة سمسطا في بني سويف

حسام بدراوي: يجب الاهتمام بالخدمات العامة ليشعر المواطن بالرفاهية

حسام بدراوي: يجب الاهتمام بالخدمات العامة ليشعر المواطن بالرفاهية

محافظ أسوان يبحث مطالب وشكاوى 75 مواطنا ومواطنة من المسؤولين

محافظ أسوان يبحث مطالب وشكاوى 75 مواطنا ومواطنة من المسؤولين

اختيارات الوطن

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل