جامعة بنها ناعية خالد محي الدين: قائد تاريخي لثورة يوليو 1952

نعت جامعة بنها، الفقيد الراحل خالد محي الدين، أحد الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 وزعيم حزب التجمع، والذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وأصدرت الجامعة بيانًا جاء فيه "فقدت مصر اليوم أحد أبرز مناضليها، وأحد القادة التاريخيين لثورة الشعب المصري في يوليو 1952، المناضل خالد محى الدين ابن مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية".

وتابع البيان، "مع التسليم بقضاء الله وقدره تنعى جامعة بنها رئيسا ونوابا وعمداء واساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فقيد الوطن الغالي راجية أن يشمله الله العلى القدير برحمته ومغفرته"

وأضاف: "تتقدم الجامعة للشعب المصري عامة ولشعب القليوبية وكفر شكر خاصة بخالص التعازي في فقيد الوطن".